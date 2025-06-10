أسطول الحرية: "إسرائيل" تحتجز متطوعي "مادلين" بشكل غير قانوني بعد اختطافهم من المياه الدولية

قال تحالف أسطول الحرية (FFC) إن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز ثمانية من متطوعي سفينة "مادلين"، بعد مرور نحو 24 ساعة على فقدان الاتصال بهم، مؤكدًا أن أربعة آخرين قد تم ترحيلهم قسرًا.

وأوضح التحالف أن محامين من منظمة "عدالة" تمكنوا من مقابلة عشرة من أصل اثني عشر متطوعًا، في حين يمثل الصحفيان عمر فياض (من قناة الجزيرة) ويانيس محمدي (من فرنسا) أمام مستشارين قانونيين خاصين.

وبحسب البيان، فإن قائمة المتطوعين تشمل نشطاء وصحفيين من عدة دول أوروبية وأمريكا اللاتينية، وهم:

تم ترحيلهم:

بابتيست أندريه (فرنسا)

غريتا ثونبرغ (السويد)

سيرجيو توريبيو (إسبانيا)

عمر فياض (فرنسا)

رهن الاعتقال:

5. صائب أوردو (تركيا)

6. مارك فان رين (هولندا)

7. باسكال موريراس (فرنسا)

8. ريفا فيارد (فرنسا)

9. ريما حسن (فرنسا)

10. تياجو أفيلا (البرازيل)

11. يانيس محمدي (فرنسا)

12. ياسمين أكار (ألمانيا)

وأكد التحالف أن إسرائيل تتعامل مع المتطوعين على أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، رغم "اختطافهم قسرًا من المياه الدولية وإدخالهم إلى إسرائيل رغماً عنهم"، معتبرًا أن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وبحسب البيان، خُيّر المتطوعون بين التوقيع على وثائق ترحيل أو البقاء رهن الاحتجاز والمثول أمام القضاء الإسرائيلي. وقد رفض العديد منهم التوقيع، مؤكدين أن "مهمتهم إنسانية، وأن احتجازهم واعتراض القارب غير قانونيين".

وأشار FFC إلى أن الطاقم القانوني سيطالب بإطلاق سراح المتطوعين دون ترحيل، والسماح لهم باستئناف مهمتهم في غزة، رغم إقراره بأن النظام القانوني الإسرائيلي "يُستخدم أساسًا لإضفاء الشرعية على الاحتلال والاستعمار".

وفي ختام البيان، شدد تحالف أسطول الحرية على دعمه الكامل للـ"مادلين 12"، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنهم، ومنددًا بمواصلة إسرائيل لاضطهاد النشطاء الإنسانيين.

يُذكر أن "مادلين" هي إحدى السفن المشاركة في أسطول الحرية، الذي يسعى لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.