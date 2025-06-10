488 حالة اعتقال لدى الاحتلال في أيار الماضي

أفادت مؤسسات الأسرى الحقوقية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر أيار/ مايو الماضي 488 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ بينهم 39 طفلًا و23 سيدة.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة (7 أكتوبر 2023) قد ارتفعت إلى نحو 17500، من بينهم 545 حالة بين صفوف النساء، ونحو 1400 طفل.

وتتواصل حملات الاعتقال الإسرائيلية مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على كافة الجغرافيات الفلسطينية؛ وفق بيان المؤسسات الحقوقية.

وأردفت: "وقد رافق حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل، تحديدا في محافظتي جنين وطولكرم؛ اللتان تشهدان عدوانًا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى".

واستطردت: "ويُرافق الاعتقالات، عمليات تحقيق ميداني وتنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين".

واستشهد خلال أيار/ مايو الماضي، 5 أسرى داخل سجون الاحتلال، وفق "مؤسسات الأسرى"، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع والجرائم الممنهجة. ما رفع عدد الشهداء الأسرى إلى 71 منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 10 آلاف و400 أسير؛ دون المعتقلين المحتجزين في معسكرات قوات الاحتلال. بينما بلغ عدد الأسيرات 43 أسيرة؛ بينهن 8 معتقلات إداريًا. وتُواصل قوات الاحتلال اعتقال أكثر من 440 طفلًا، بالإضافة لـ 3562 معتقلًا إداريًا. وتعتقل قوات الاحتلال 2214 معتقلًا من قطاع غزة ضمن ما يُعرف بـ "المقاتل غير الشرعي".

يُشار إلى أن مؤسسات الأسرى التي أعدت التقرير الشهري هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.