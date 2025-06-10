أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الإعلام العبري: صاروخ يمني يُطلق نحو القدس

الإعلام العبري: صاروخ يمني يُطلق نحو القدس
الإعلام العبري: صاروخ يمني يُطلق نحو القدس

الرسالة نت

ذكرت وسائل إعلام عبرية، منها القناة 12، أن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم في القدس ومناطق الوسط والنقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقارير، أطلق جيش الاحتلال صواريخ اعتراضية في محاولة للتصدي للصاروخ الذي مر فوق سماء بلدة العيساوية في القدس المحتلة. ورغم المحاولات، تشير المصادر إلى حالة من الهلع والخوف بين المستوطنين، الذين هرعوا إلى الملاجئ فور سماع صفارات الإنذار.

القناة 12 أكدت أن المستوطنين ما زالوا داخل الملاجئ حتى اللحظة، في ظل استمرار حالة التأهب الأمني، دون الكشف عن حجم الأضرار أو التفاصيل الكاملة للواقعة.

يأتي هذا التطور في وقت يشهد تصعيدًا متزايدًا في المنطقة، ما يثير المزيد من التساؤلات حول تداعيات هذا الحادث على الأوضاع الأمنية والسياسية.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304075

كلمات مفتاحية

القدس صاروخ يمني

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر