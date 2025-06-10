الإعلام العبري: صاروخ يمني يُطلق نحو القدس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، منها القناة 12، أن صفارات الإنذار دوت مساء اليوم في القدس ومناطق الوسط والنقب بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب التقارير، أطلق جيش الاحتلال صواريخ اعتراضية في محاولة للتصدي للصاروخ الذي مر فوق سماء بلدة العيساوية في القدس المحتلة. ورغم المحاولات، تشير المصادر إلى حالة من الهلع والخوف بين المستوطنين، الذين هرعوا إلى الملاجئ فور سماع صفارات الإنذار.

القناة 12 أكدت أن المستوطنين ما زالوا داخل الملاجئ حتى اللحظة، في ظل استمرار حالة التأهب الأمني، دون الكشف عن حجم الأضرار أو التفاصيل الكاملة للواقعة.

يأتي هذا التطور في وقت يشهد تصعيدًا متزايدًا في المنطقة، ما يثير المزيد من التساؤلات حول تداعيات هذا الحادث على الأوضاع الأمنية والسياسية.