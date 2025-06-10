قناة 12 العبرية: ترامب طالب نتنياهو بإنهاء حرب غزة وتحذيرات بشأن إيران

ذكرت القناة 12 العبرية أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وجه رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالب فيها بضرورة إنهاء الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن استمرارها لم يعد له أي معنى أو جدوى.

وبحسب القناة، حذر ترامب نتنياهو من الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران، خاصة في ظل التقدم الذي تشهده المحادثات مع طهران. وأكدت التقارير أن ترامب يرى ضرورة التركيز على المسار الدبلوماسي بدلًا من التصعيد العسكري، تفاديًا لتدهور الأوضاع الإقليمية.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد توترًا متزايدًا على الساحتين الإقليمية والدولية، مع استمرار الاحتلال في تصعيده العسكري ضد غزة وتهديداته لإيران.