نبيل شنوشي: قافلة الصمود رسالة تضامن لغزة وستصل قريبًا إلى معبر رفح

أعلن نبيل شنوشي، الناطق الرسمي باسم قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة، أن القافلة من المتوقع أن تصل إلى معبر رفح البري يومي 15 أو 16 يونيو الجاري.

وأكد شنوشي أن القافلة تحمل رسالة تضامن واضحة مفادها أن غزة ليست وحدها، وأن هذه المبادرة تمثل أقل القليل من الدعم الذي تستحقه. وأضاف أن القافلة تُعد صوتًا لكل الشعوب الحرة في العالم الداعية لرفع الحصار الظالم عن غزة ومواصلة التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة.

تهدف القافلة إلى تسليط الضوء على معاناة أهل غزة نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات طويلة، وتشجيع الجهود الشعبية والدولية لإنهائه.