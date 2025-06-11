آخر تطورات الحرب "الإسرائيلية" على غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 54981 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 126920، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

4:23 مستشفى العودة استقبل 4 شهداء وأكثر من 90 إصابة جراء استهداف تجمعات المواطنين الذين ينتظرون المساعدات قرب محور نتساريم

2:29 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأعمال العدائية والجوع يغذيان اليأس لدى أكثر من مليوني شخص بغزة

1:52 غارة من طائرة مروحية إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:48 تجدد إطلاق النار من الطائرات المسيرة الإسرائيلية شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

1:46 غارة جوية إسرائيلية على مواصي القرارة غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة

1:05 طائرات مسيرة للاحتلال تطلق النار وتلقي قنابل على المواطنين في شارع جولس شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:56 شهيدان وإصابة باستهداف من مسيرة إسرائيلية محيط دوار أبو فياض شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:50 إصابة شاب برصاص آليات الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة

00:50 شهداء وإصابات جراء استهداف إسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:41 غارة جوية إسرائيلية تستهدف بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

00:37 4 شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدرسة أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة

00:28 غارة إسرائيلية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

00:16 إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:10 إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

00:04 آليات الاحتلال تُطلق النار شرقي مدينة غزة

00:03 قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة