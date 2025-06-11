حماس: اغتيال المحررين يؤكد عقلية الاحتلال الدموية

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسرى المحررين وتصعيد جرائم القتل في الضفة الغربية "يؤكد العقلية الدموية لحكومة الاحتلال الفاشي".

ونوهت حركة "حماس" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إلى أن حكومة الاحتلال "لا تتورّع عن استهداف كل ما هو فلسطيني، ضمن حرب شاملة تستهدف وجود شعبنا وهويته".

وأكدت أن تلك الممارسات "تفرض علينا جميعاً الالتفاف في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".

ونعت "حماس"، الشهيد الأسير المحرر رايق عبد الرحمن بشارات، والذي اغتالته قوات خاصة إسرائيلية في بلدة طمون جنوبي طوباس. مؤكدة أن "شعبنا ومقاومته لن يهدأ لهم بال حتى طرد الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

ودعت إلى ضرورة إشعال فتيل المواجهة مع الاحتلال إلى أقصى درجة في الضفة والقدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونبهت إلى "وصول جرائم المحتل لمستويات غير مسبوقة". مُشيرة إلى انتهاكاته الخطيرة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، بما فيها إعاقة عمل الطواقم الطبية، بل واستهدافها بشكل مباشر.

وطالبت حركة "حماس"، "أبطال الضفة وشبابها الثائر" بالتصدي بكل قوة لعدوان الاحتلال الواسع، وجرائمه المتكررة بحق شعبنا وأسراه ومقدساته، والوقوف صفا واحدا ضد حرب الإبادة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.