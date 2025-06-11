نادي الأسير: الاحتلال يُواصل تصعيد اعتقالاته بالضفة

قالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الأسبوع الأخير من الضّفة الغربية نحو 150 مواطناً؛ بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى رهائن وأسرى سابقين.

وأشار "نادي الأسير" في بيان صحفي له تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظات الضفة الغربية؛ "والتي تركزت في محافظات الخليل، جنين، بيت لحم، ونابلس".

وأكمل: "عمليات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة، وقد رافق حملات الاعتقال المتصاعدة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير لعشرات المنازل تحديدا في محافظتي جنين وطولكرم".

ولفتت الجمعية الحقوقية النظر إلى أن الاحتلال واصل التصعيد من عمليات التحقيق الميداني؛ "التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، واعتقال المواطنين رهائن".

ووفق معطيات حقوقية فلسطينية، فإن عدد حالات الاعتقال في الضّفة، منذ بدء حرب الإبادة (7 أكتوبر 2023) قد بلغت نحو 17500 حالة، من بينهم 545 حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو 1400 حالة اعتقال بين الأطفال.

ونوه "نادي الأسير" إلى أن عمليات الاعتقال هذه تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي.

واستطرد: "شكلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها".