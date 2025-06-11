مجمع ناصر الطبي يوضح حقيقة مغادرة فريق "أطباء بلا حدود" ويؤكد استمرارية الخدمات الصحية

أكد مجمع ناصر الطبي، المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات صحية متكاملة في جنوب قطاع غزة، أن مغادرة فريق منظمة "أطباء بلا حدود - فرنسا" هي مغادرة مؤقتة جاءت بقرار من رئاسة المنظمة في باريس، وذلك لحين تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة، مشددًا على أن هذا الانسحاب لا يُعد دائمًا ولا يمثل توقفًا عن العمل الإنساني والطبي في المجمع.

وأشار المجمع في بيان ينقله "الرسالة نت" إلى استمرار تواجد وعمل باقي المؤسسات الدولية داخل مرافقه، من بينها مؤسسة الإغاثة الطبية للفلسطينيين، والمنظمة الطبية البريطانية، ومنظمة "أطباء بلا حدود - إسبانيا"، والتي تواصل تقديم خدماتها بشكل طبيعي في جميع أقسام المجمع.

ونفى المجمع صحة ما يتم تداوله حول بدء عملية إخلاء المرافق الطبية، مؤكدًا أن الوصول إلى المجمع لا يشكل أي خطورة، وأن الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية تواصل عملها بكامل طاقتها لتقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة.

كما شدد المجمع على أن أقسام العظام والحروق وجميع الأقسام التخصصية الأخرى ما تزال تعمل بكامل طاقتها وتقدم خدماتها للمرضى دون انقطاع.

ودعا مجمع ناصر الطبي وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة المجمع كمصدر موثوق لأي مستجدات.