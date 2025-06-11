حماس تحذر من تصاعد اقتحام المستوطنين للأقصى

حذرت حركة حماس من تصاعد عميات اقتحام المستوطنين والقيام بالطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى بعد قيام المتطرف إيتمار بن غفير، وزير ما يسمى "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال، باقتحامه والقيام بجولة استفزازية في ساحاته.

واعتبرت حماس، في بيان لها وصل "الرسالة نت" هذا المشهد بأنه يمثل تحدياً واستخفافاً بمشاعر المسلمين وبقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية، وتأكيداً على عنجهية هذه الحكومة المتطرفة وإصرارها على تأجيج الحرب الدينية.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى، وسيواصل التصدي والمواجهة ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم والتهويد والضم والتهجير.

ودعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الذود عن مسرى نبينا، وتكثيف الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، والتصدي للاقتحامات وعربدة المستوطنين، كما نهيب بأحرار أمتنا العربية والإسلامية للتحرك نصرة للأقصى في ظل ما يتعرض له من عدوان متصاعد.