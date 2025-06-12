مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المكثف على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والإصابات في مناطق متعددة من القطاع.

استهدف القصف الإسرائيلي مناطق شرقي حي التفاح بمدينة غزة ومحيط منطقة الكرامة شمال غرب المدينة، إضافة إلى قصف مدفعي مكثف على أطراف أحياء ومناطق أخرى، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، بينهم سيدات وأطفال.

كما استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة استهداف خيمة للنازحين في محيط خان يونس جنوب القطاع. وفي تطور آخر، أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة قنابل على تجمعات للفلسطينيين قرب مناطق توزيع المساعدات، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وفي رفح، جنوب قطاع غزة، أسفر القصف عن استشهاد أربعة فلسطينيين خلال استهداف مناطق قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية. تتواصل الجرائم وسط استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت، مما يزيد من تعقيد وصول المعلومات والإغاثة