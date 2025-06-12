منع دخول متظاهرين من مصر إلى غزة بأوامر (إسرائيلية) وسط تحركات شعبية لكسر الحصار

أوعز وزير جيش الاحتلال (إسرائيل) يسرائيل كاتس، للجيش باتخاذ إجراءات لمنع دخول متظاهرين من مصر إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء.

يأتي هذا القرار بالتزامن مع التحضيرات لإطلاق "المسيرة العالمية إلى غزة"، التي تهدف إلى دخول القطاع سيرًا على الأقدام لدعم الفلسطينيين المحاصرين، والتنديد بجرائم الإبادة المستمرة.

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة منذ أمس الثلاثاء، توافد المشاركين في المسيرة، استعدادًا للوصول إلى معبر رفح برًا عبر "قافلة الصمود المغاربية"، التي انطلقت من تونس.

وكانت قافلة الصمود قد غادرت تونس العاصمة صباح الإثنين، بمشاركة مئات المتطوعين من دول المغرب العربي، متجهة إلى غزة في خطوة تضامنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات.

وتسعى القافلة إلى لفت أنظار العالم إلى معاناة أهالي غزة عبر مسيرة مدنية سلمية، تعكس تضامنًا دوليًا، وتضغط باتجاه إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد الإسرائيلي.

وفق الخطة، ستصل القافلة إلى رفح في 12 يونيو/حزيران الجاري، مرورًا بالقاهرة والعريش، لتكون رمزًا للصمود الإنساني ضد الحصار المفروض على القطاع.