قطاع غزة يشهد عزلة رقمية شاملة مع انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم، عن انقطاع كافة خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر الذي يغذي القطاع.

وأكدت الهيئة أن محافظات جنوب ووسط قطاع غزة انضمت إلى حالة العزلة الرقمية التي تعاني منها مدينة غزة وشمال القطاع منذ يومين، نتيجة الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن الانقطاع الحاصل يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، مما يؤدي إلى حرمان المواطنين من خدمات حيوية، أبرزها الإغاثية، الصحية، الإعلامية، والتعليمية.

وأشارت الهيئة إلى أن محاولات إصلاح الأعطال السابقة والمسارات البديلة، التي جرت على مدار الأشهر الماضية، باءت بالفشل نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الفنية من الوصول إلى المواقع المتضررة، واستمرار إعاقة عمليات الإصلاح.

وحذرت الهيئة من التبعات الإنسانية والاجتماعية الكارثية لهذا الانقطاع، داعيةً الجهات المحلية والدولية المختصة إلى التدخل العاجل لتسهيل وصول الطواقم الفنية وتمكينها من إصلاح الأعطال واستعادة خدمات الاتصالات والإنترنت لسكان القطاع.

واعتبرت الهيئة أن استمرار استهداف شبكات الاتصالات يعكس سياسة ممنهجة لإطالة أمد العزلة المفروضة على غزة، مما يتطلب تحركًا فوريًا للحد من الأزمة المتفاقمة.