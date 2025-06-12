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الهلال الأحمر الفلسطيني: أزمة الاتصالات تعيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: أزمة الاتصالات تعيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: أزمة الاتصالات تعيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

الرسالة نت

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن مواجهة صعوبات كبيرة في التواصل مع طواقمه في قطاع غزة، بسبب الانقطاع الكامل في خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة. وأشار إلى أن هذا الانقطاع جاء عقب استهداف مباشر لخطوط الاتصالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الهلال الأحمر أن غرفة عمليات الطوارئ تواجه تحديات كبيرة في التنسيق مع المنظمات الإنسانية الأخرى، مما يعيق الاستجابة الفعّالة للحالات الإنسانية الطارئة.

ويأتي هذا التطور في ظل العدوان المستمر على القطاع، مما يفاقم معاناة السكان ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

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