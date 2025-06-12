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قائد فيلق القدس الإيراني: المقاومة ستزداد قوة رغم الضغوط

قائد فيلق القدس الإيراني: المقاومة ستزداد قوة رغم الضغوط
قائد فيلق القدس الإيراني: المقاومة ستزداد قوة رغم الضغوط

الرسالة نت

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أن الادعاءات بشأن ضعف إيران والمقاومة في المنطقة "مجرد أحلام"، مشددًا على أن المقاومة ستتعزز قوتها كلما زادت الضغوط ضدها من قبل الولايات المتحدة و(إسرائيل).

وأشار إلى أن بلاده ليست من دعاة الحرب، لكنها مستمرة في دعم المقاومة على كافة الأصعدة. كما كشف عن تطوير قدرات عسكرية جديدة خلال الأشهر الماضية، واصفًا هذا التطور بأنه "مذهل" وسيغير قواعد اللعبة في المنطقة.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا وتصعيدًا في الخطاب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وسط مطالبات بتجنب التصعيد والحفاظ على الأمن الإقليمي.

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