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(حماس) تحذر من كارثة إنسانية جراء قطع الاحتلال خطوط الاتصالات في غزة

(حماس) تحذر من كارثة إنسانية جراء قطع الاحتلال خطوط الاتصالات في غزة
(حماس) تحذر من كارثة إنسانية جراء قطع الاحتلال خطوط الاتصالات في غزة

الرسالة نت

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح صحفي، من تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للاتصالات وقطع خطوط الاتصالات بشكل متعمد.

وأوضحت الحركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق العدوان المتواصل وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين في القطاع. وبيّنت أن هذا الاستهداف يهدف إلى شلّ القطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الطبي والإنساني، مما يزيد من معاناة المدنيين العزل.

وأكدت الحركة أن استهداف ما تبقى من البنية التحتية ومنشآت العمل المدني والإنساني يمثل تصعيدًا خطيرًا يُنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية.

ودعت "حماس" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وقف العدوان وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية والمدنية من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

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