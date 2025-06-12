مفوض (أونروا): آلية توزيع المساعدات في غزة "مُهينة ومُذلة" وتعرض الأرواح للخطر

انتقد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، الآلية الجديدة التي اعتمدها الاحتلال لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "أمر مُهين ومُذل ويعرض الأرواح للخطر".

وأكد لازاريني في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الآلية لن تُعالج أزمة الجوع المتزايدة في القطاع، مشددًا على ضرورة توفير حلول إنسانية تحترم كرامة المتضررين. وقال: "لا يمكن أن تصبح 'ألعاب الجوع' الخيالية واقعًا جديدًا في غزة".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة، بما في ذلك "أونروا"، تمتلك الخبرة والمعرفة الكافية لتقديم المساعدات بطريقة آمنة وكريمة، معربًا عن استعداده لمواصلة العمل في سبيل تلبية احتياجات السكان المتضررين إذا ما أُزيلت العوائق المفروضة.

واختتم المفوض العام بتوجيه رسالة واضحة: "دعوا العاملين في المجال الإنساني يؤدون عملهم".