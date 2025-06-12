الصحة: 103 شهيدًا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 103 شهداء و427 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة. وأشارت إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أكبر، إذ ما زال العديد من الجثث والمصابين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وذكرت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 55,207 شهداء و127,821 مصابًا.

كما أضافت أن العدوان المتجدد منذ 18 مارس 2025 أسفر عن 4,924 شهيدًا و15,780 مصابًا حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن 21 شهيدًا وأكثر من 294 مصابًا من ضحايا قصف مراكز توزيع المساعدات وصلوا المستشفيات منذ صباح اليوم فقط. وبلغ إجمالي عدد شهداء "لقمة العيش" الذين استهدفوا في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 245 شهيدًا وأكثر من 2,152 مصابًا.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإحصائيات تشير إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل الفوري لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين.