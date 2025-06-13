"إسرائيل" تغتال قائد الحرس الثوري حسين سلامي وعلماء الذرة في هجوم واسع على طهران

اغتالت "إسرائيل"، فجر اليوم الجمعة، قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في ضربة جوية مفاجئة استهدفت قلب العاصمة طهران، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، نفذتها بعشرات الطائرات، واستهدفت فيها مواقع حساسة لقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم أسفر عن استشهاد عدد من كبار القادة، من بينهم العالمين النوويين مهدي طهرانجي وفريدون عباسي، ورئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، وإصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني بجراح حرجة.

من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بـ"انتقام قاسٍ ومذل"، محملًا الاحتلال والولايات المتحدة المسؤولية عن هذه الجريمة.

في المقابل، أعلنت تل أبيب أن العملية تهدف إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، مؤكدة أن الاغتيالات كانت جزءًا مركزيًّا من الضربة الافتتاحية، والتي شملت أيضًا منشآت نووية وقواعد عسكرية ومنصات صواريخ.

وقالت مصادر إسرائيلية لموقع "واللا" إن الضربة الأولى قد تكون نجحت في تصفية معظم قادة هيئة الأركان الإيرانية، بينما أشار مسؤول رفيع للقناة 13 إلى أن "الضربة فاقت التوقعات"، في وقت أكد فيه مصدر عسكري أن العملية استهدفت حيًّا يقطنه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

"لحظة حاسمة"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية بأنها "لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل"، فيما أعلن وزير الجيش يسرائيل كاتس حالة الطوارئ وإغلاق المجال الجوي، محذرًا من رد وشيك يشمل هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.

وأكدت إسرائيل أنها تنسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة، بينما أكدت هيئة البث الرسمية أن المجلس الوزاري المصغر صادق بالإجماع على تنفيذ الضربة، ووقع الوزراء على نموذج أمني لمنع التسريبات قبل بدء العملية.