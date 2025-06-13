الإمام الخامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب جريمة وسينال عقابًا شديدًا

شدّد الإمام السيد علي الخامنئي على أن على الكيان الإسرائيلي أن ينتظر عقابًا شديدًا، مؤكّدًا أن ذراع القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية القوية لن تتركه، بإذن الله.

وأعلن الإمام الخامنئي، في بيان له اليوم الجمعة، أن الهجمات التي نفذها العدو فجرًا أسفرت عن استشهاد عدد من القادة والعلماء، مشيرًا إلى أن خلفاءهم وزملاءهم سيتابعون مهامهم فورًا، إن شاء الله.

وقال: “في فجر هذا اليوم، مدّ الكيان الصهيوني يده الشريرة والملطّخة بالدماء ليرتكب جريمة في بلدنا العزيز، وكشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى باستهداف المراكز السكنية.”

وختم الإمام الخامنئي تصريحه بالقول: “لقد أعد الكيان الصهيوني بهذه الجريمة مصيرًا مريرًا ومؤلمًا لنفسه، وسيجنيه حتمًا.”