حماس تدين العدوان "الإسرائيلي" على إيران وتدعو إلى موقف موحّد لردعه

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، بشدّة العدوان الإسرائيلي الواسع الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفةً إياه بـ"التطور الخطير" الذي ينذر بانفجار واسع في المنطقة.

واعتبرت الحركة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني نقلته "الرسالة نت"، أن هذا العدوان يشكّل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على جرّ المنطقة إلى مواجهات مفتوحة "خدمةً لأوهامها التلمودية وسعيها للهيمنة على شعوب الأمة"، وفق البيان.

وأكدت "حماس" أن الهجوم يُظهر مجددًا أن "المشروع الصهيوني يشكل خطرًا وجوديًا لا يهدد فلسطين وحدها، بل يستهدف كل من يرفض الخضوع ويساند قضايا الأمة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية".

وأعربت عن تضامنها الكامل مع إيران قيادةً وشعبًا، مقدّمةً التعازي في استشهاد عدد من كبار القادة الإيرانيين، وفي مقدمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش، إضافة إلى عدد من العلماء النوويين، داعيةً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن إيران "تدفع اليوم ثمن مواقفها الداعمة لفلسطين ومقاومتها، وثمن تمسكها بقرارها الوطني المستقل"، داعيًا إلى "موقف موحد من الأمة وقواها الحية لمواجهة هذا العدوان وردع الاحتلال الصهيوني"، الذي وصفته الحركة بـ"العدو المركزي للأمة".