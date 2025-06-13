إدانات عربية ودولية للهجوم "الإسرائيلي" ضد إيران وتحذيرات من انفجار إقليمي

توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الضربة التي طالت مدنًا ومنشآت حساسة، مؤكدة رفضها لاستخدام القوة، وداعية إلى التهدئة وضبط النفس تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

واغتالت "إسرائيل"، فجر اليوم الجمعة، قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في ضربة جوية مفاجئة استهدفت قلب العاصمة طهران، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، نفذتها بعشرات الطائرات، واستهدفت فيها مواقع حساسة لقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم أسفر عن استشهاد عدد من كبار القادة، من بينهم العالمين النوويين مهدي طهرانجي وفريدون عباسي، ورئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، وإصابة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني بجراح حرجة.

السعودية: اعتداءات سافرة وانتهاك لسيادة دولة شقيقة

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة" على إيران، مؤكدة أن الضربات التي طالت مدنًا ومنشآت نووية تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخرقًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن "مسؤولية كبيرة" لوقف هذا العدوان فورًا ومنع تدهور الأمن في المنطقة.

عُمان: تصعيد خطير يقوّض الجهود الدبلوماسية

بدورها، وصفت سلطنة عمان، التي تضطلع بدور الوساطة في المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، الهجوم الإسرائيلي بـ"التصعيد الخطير" الذي يهدد بنسف المساعي الدبلوماسية.

وحملت مسقط إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته"، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم لوقف هذا النهج الخطير الذي يقوّض أمن واستقرار المنطقة".

إندونيسيا: الهجوم يفاقم التوتر وقد يشعل صراعًا أوسع

إلى ذلك، نددت وزارة الخارجية الإندونيسية بشدة بالهجوم الإسرائيلي على إيران، محذّرة من أنه قد يؤدي إلى "تفجّر التوترات الإقليمية القائمة بالفعل" ويدفع باتجاه "صراع أوسع نطاقًا".

ودعت جاكرتا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" وعدم الانجرار إلى مواجهات مفتوحة.

اليابان: نرفض استخدام الوسائل العسكرية

من ناحيتها، أعربت طوكيو عن أسفها الشديد لتصاعد التوتر، وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا إن بلاده "تدين بشدة هذا العمل العسكري"، معتبرًا أنه "أمر مؤسف للغاية أن يتم استخدام الوسائل العسكرية في مثل هذا التوقيت الحرج".

الأمم المتحدة: تصعيد مقلق وندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يأتي بينما تجري محادثات بين إيران والولايات المتحدة حول ملف طهران النووي.

ودعا غوتيريش الطرفين إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق لا تحتمله المنطقة".