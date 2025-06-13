الجهاد الإسلامي: العدوان على إيران تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،العدوان الواسع الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، واعتبرته تطورًا خطيرًا يُنذر بمرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة التي تسعى لها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو في إطار مشروعها التوسعي على حساب شعوب الأمة ومقدّراتها.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" أن هذا العدوان الغاشم يمثّل انتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، وشددت على تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني وقيادته، وثقتها بقدرة الجمهورية الإسلامية على الرد بقوة واقتدار.

وتقدمت الحركة بأحر التعازي للشعب الإيراني وقيادته، في الشهداء الذين ارتقوا جراء هذا الهجوم، وعلى رأسهم قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، والعالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.