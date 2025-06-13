أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 616 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وأفاد مراسلونا، بأن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية.

ووفقا لمصادر طبية، فقد ارتقى العديد من الشهداء جراء غارات الاحتلال على أرجاء القطاع منذ فجر اليوم.

كما أكدت مصادر محلية، ارتقاء عدد من الشهــداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووقعت إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في منطقة السودانية شمال مدينة غزة، وأدى ذلك لإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وشرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرة مروحية للاحتلال النار شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مسجد التقوى المدمّر في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في محيط جسر وادي غزة.

وأفيد بقصف مدفعي وإطلاق النار من الاحتلال على فلسطينيين ينتظرون المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأعلن استشهاد الشاب حمزة محمد عبدلله إثر قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة، ليلتحق بوالده الذي ارتقى عام 2009.

ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة فلسطينيين شرق المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

ارتقاء 6 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزّة.

ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة أبراج المقوسي شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطنان في قصف الاحتلال على منطقة بئر النعجة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على جباليا البلد.

وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصل 6 شهداء الى مجمع الشفاء الطبي من منتظري المساعدات جراء استهدافهم في منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطنان بنيران قوات الاحتلال قرب مركز المساعدات بمنطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر وصول شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال تُنفذ عمليات نسف مبان شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي بمستشفى الشفاء، إن 5 شهداء ومصابون وصلوا المشفى عقب استهداف الاحتلال لمنتظري مساعدات بالسودانية شمال غربي مدينة غزة.

وذكرت مستشفى العودة بالنصيرات، أن 13 شهيدا و200 إصابة وصلوا المشفى، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار باتجاه منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم وسط قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شمال شرق مدينة غزة وشرق حي التفاح شرقي المدينة. بينما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة بمدينة خانيونس.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت بأن 64 مدنيًا؛ بينهم 26 من المجوّعين، ارتقوا شهداء وأصيب أكثر من 218 مصاب، بسبب تواصل العدوان العسكري الإسرائيلي والقصف المدفعي والجوي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء استهداف طالبي المساعدات منذ صباح اليوم بلغ 26 شهيدا، وأكثر من 294 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 245 شهيد وأكثر من 2,152 إصابة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 55 ألفًا و207 شهداء بالإضافة لـ 127 ألفًا و821 مصابًا.

وأشارت المعطيات إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 (خرق التهدئة واستئناف حرب الإبادة)، قد بلغت 4924 شهيدًا، إلى جانب 15780 إصابة.