حماس: إغلاق "الأقصى و"الإبراهيمي" اعتداء صارخ على حرمة المقدسات

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى في القدس ،والمسجد الابراهيمي في الخليل اعتداء صارخ على حرمة المقدسات الإسلامية.

وعدت حماس في بيان صحفي إغلاق مسجدي الأقصى والابراهيمي استفزازاً خطيرا، ومحاولة يائسة لن تضفي أي شرعية على احتلالهما.

ووجهت حماس نداء عاجل إلى الأمة العربية والإسلامية، بضرورة التحرّك الفوري لحماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكافة المقدّسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، من مخططات الاحتلال الساعية إلى تهويدها، وطمس معالمها الدينية والتاريخية.

واغلق الاحتلال أبواب المسجد الأقصى بالكامل ومنع دخول المصلين منذ ساعات الصباح الأولى، في تصعيد خطير أعقب هجومًا نُفذ على إيران فجر اليوم.

كما عطل الاحتلال حركة المواصلات بالكامل في القدس المحتلة، وأغلق الطرق ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، مغلقا جميع أبوابه أمام المصلين والمرابطين.

كما واغلق الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي بالخليل منذ فجر اليوم ومنع دخول المصلين.