"التعاون الإسلامي" ترحب بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار على قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، أن تصويت 149 دولة لصالح هذا القرار، يعكس الإرادة السياسية للأغلبية الساحقة من دول العالم.

وشددت على أهمية ما جاء في القرار بما في ذلك ضرورة اتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستعمرات، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وعمليات الإخلاء القسري، وعنف المستعمرين في الضفة الغربية، وضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار بما في ذلك وضع حد للعدوان العسكري والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والوقف الفوري لكل سياسات الضم والاستعمار وتهويد القدس وعنف المستعمرين في الضفة الغربية.