"القسام" تدمر آلية حفر عسكرية وتقتل سائقها شرق جباليا

تُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، حيث استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، جنوداً إسرائيليين شمال قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام"، في بيان لها اليوم الجمعة، تابعته "الرسالة نت"، استهدافها آلية حفر عسكرية "باقر" شرقي مخيم جباليا.

وبينت "القسام" أن الآلية العسكرية تم تدميرها بعبوة أرضية شديدة الانفجار مما أدى لمقتل سائق الآلية في منطقة تل الزعتر نهاية مايو/أيار الماضي.

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها فجرت، مساء أمس الخميس، حقل ألغام بقوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس.

ولفتت "سرايا القدس" أنها أخرت الإعلان عن المهمة إلى حين عودة جميع مقاتليها لقواعدهم بسلام.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي عدوانه على قطاع غزة الذي راح ضحيته أكثر من 180 ألف مدني بين شهيد وجريح من مطلع أكتوبر/تشرين أول من عام 2023.