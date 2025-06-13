الصليب الأحمر يعرب عن قلقه البالغ إزاء أوامر إخلاء مجمع ناصر الطبي

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء أوامر الإخلاء المحيطة بمجمع ناصر الطبي.

وقالت اللجنة في بيان لها، الجمعة، أن مجمع ناصر الطبي يُعد جزءاً لا يتجزأ مما تبقّى من النظام الصحي في غزة، ولا غنى عنه، إذ لا يمكن لأي منشأة طبية أخرى استقبال المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة.ومن الضروري أن يظل قيد التشغيل ومتاحاً للكوادر الطبية والمرضى.

وقال أدريان زيمرمان، مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في غزة: "إن أوامر الإخلاء المتكررة تعزل وتُقوّض ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة. وتعتمد مرافق الرعاية الصحية المتبقية اعتماداً كبيراً على بعضها البعض في عملها، بما في ذلك إحالة المرضى وتبادل الإمدادات الطبية وخدمات الإسعاف".

وأضاف: "يُعد مجمع ناصر الطبي جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام. وتُشكّل أوامر الإخلاء واسعة النطاق هذه - حتى مع وجود استثناءات مؤقتة - ضغطاً خانقاً يعرّض حياة المرضى للخطر في حين يمكن تفادي ذلك".

وأشار إلى أن إغلاق مجمع ناصر الطبي يعني عدم وجود مكان يُحال إليه المرضى من مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح لتلقّي الرعاية المتخصصة، بما في ذلك عمليات نقل الدم.

ويُقدّم مجمع ناصر الطبي خدمات الطب الشرعي وإدارة شؤون الموتى، وسيؤدي إغلاقه إلى زيادة الضغط على المرافق الأخرى الأقل تجهيزاً.

وأكد البيان أن طاقم مستشفى الصليب الأحمر الميداني يعمل في ظروف بالغة الخطورة، إذ تدخل الرصاصات الطائشة إلى المستشفى باستمرار، الأمر الذي يعرض أرواح المرضى والعاملين للخطر.

كما نبهت إلى أن الأعمال العدائية أدت في المنطقة إلى تعطيل الاتصال بالإنترنت، ما جعل التواصل بين المواقع المختلفة وداخلها أمراً بالغ الصعوبة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شهد مستشفى الصليب الأحمر الميداني تدفقاً هائلاً للمصابين بالأسلحة، الذين أفادوا بأنهم قادمون من مواقع لتوزيع الدعم الإنساني.

ويعمل مستشفى الصليب الأحمر الميداني الآن بما يفوق قدرته الاستيعابية بكثير. ففي 12 حزيران/يونيو، استقبل المستشفى ١٢٥ حالة، نُقلت ثماني منها إلى مجمع ناصر الطبي.

وينص القانون الدولي الإنساني على وجوب احترام المرافق الطبية والكوادر العاملة فيها وحمايتهم. ويجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لدعم عملهم، وضمان سلامتهم، وضمان عدم حرمانهم من الموارد الحيوية اللازمة لهم.

وأكدت على أن إبقاء المرافق الطبية قيد التشغيل وضمان سهولة الوصول إليها يشكّل شريان حياة للجرحى والمرضى، الذين يجب أن يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن.