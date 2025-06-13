مظاهرات مليونية في اليمن نصرة لغزة والمقدسات

شهد ميدان "السبعين" في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب ساحات عدة في المحافظات اليمنية، توافداً جماهيرياً واسعاً اليوم الجمعة للمشاركة في مليونية تحت شعار: "مستمرون في نصرة غزة والمقدسات مهما كانت التحديات"، وذلك تعبيراً عن الدعم الشعبي المتواصل للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

وفي بيان المسيرات، اليوم الجمعة، "أكد المشاركون أن استمرار المجازر الصهيونية في غزة يُحتّم على الشعوب الحرة تصعيد إسنادها للمقاومة، والعمل على فضح وكشف جرائم التجويع التي تمارسها الإدارة الأمريكية بحق الفلسطينيين".

وشدد البيان على أن "الاستمرار في الوقوف إلى جانب غزة وأهلها ومقاومتها هو أوجب من أي وقت مضى".

وأدان البيان العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقدماً التعازي في "استشهاد ثلة من القادة العسكريين الأبطال المجاهدين وثلة من العلماء المستنيرين المجاهدين"، معبراً عن الثقة الكاملة بقدرة إيران على "تلقين العدو أقسى الدروس".

ووجّه البيان تحذيراً شديد اللهجة لشعوب الأمة، محذراً من "العقوبة الإلهية جراء استمرار الصمت والتخاذل أمام العدوان على غزة واستباحة المسجد الأقصى".

وأشاد بيان المسيرات بـ"نجاح الضربات الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة"، مثنياً على فعالية الحصار البحري والجوي المفروض على العدو، في حين أعرب عن استنكاره الشديد للأنظمة التي "ما زالت ترسل السفن للكيان الصهيوني رغم الجرائم المرتكبة".