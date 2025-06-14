أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 55207 مواطنين، فيما وصل عدد المصابين إلى 127821، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

1:51 الاحتلال: إيران أطلقت عشرات الصواريخ خلال الرشقة الأخيرة

1:50 صفارات الإنذار تدوي في السفارة الأمريكية ببغداد

1:46 مصادر عبرية: إصابة عدد من الإسرائيليين جراء دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة

1:43 الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية في عملية الوعد الصادق 3

1:41 مصادر عبرية: حدث خطير جدا في تل أبيب عقب سقوط صاروخ إيراني

1:39 في أحدث حصيلة وصلت مستشفى العودة: استقبلنا 27 إصابة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّرة بعدة قنابل تجمعات للمواطنين على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع

1:38 مصادر عبرية: استهداف غير مألوف بصواريخ إيرانية في تل أبيب

1:31 مصادر عبرية: سقوط صاروخ على مبنى في اللد بالقرب من مطار بن غوريون

1:30 مصادر عبرية: سقوط صواريخ بشكل مباشر وسط وجنوبي "إسرائيل"

1:20 مصادر عبرية: تصاعد الدخان من مناطق في تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية بشكل مباشر

1:18 شهود عيان: سقوط صواريخ إيرانية على مواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة

1:15 سقوط صواريخ بشكل مباشر وسط "إسرائيل"

1:11 سماع دوي انفجارات وسط "إسرائيل"

1:08 صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل

1:05 واشنطن بوست: وزارة البترول المصرية فعلت خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز والحفاظ على استمرارية شبكة الكهرباء بعد إغلاق "إسرائيل" أكبر حقولها للغاز ما أدى إلى توقف تدفق الغاز لمصر والأردن

1:04 صفارات الإنذار تدوي من جديد في أنحاء "إسرائيل"

1:01 وسائل إعلام إيرانية: هجمات إسرائيلية على وسط وشرق طهران

00:51 مصادر عبرية: حدث أمني لقوات الجيش في قطاع غزة ومروحية عسكرية تجلي جنودًا مصابين

00:38 قصف مدفعي إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

00:29 صفارات الإنذار تدوي على الحدود الأردنية من البحر الميت حتى البحر الأحمر جنوب شرقي "إسرائيل"

00:20 مصادر عبرية: ارتفاع عدد المصابين جراء الصواريخ الإيرانية إلى 50

00:19 طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تُطلق النار شرقي مدينة غزة

00:16 صفارات الإنذار تدوي في إيلات للتحذير من هجوم بطائرة مسيرة

00:07 آليات الاحتلال تُطلق النار شرقي مدينة غزة

ووفق مراسلنا فإن أكثر من 15 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء استهداف الاحتلال مُنتظري المساعدات محيط جسر وادي ‌ غزة⁩ وسط القطاع، قرب نقطة التوزيع الأمريكيّة صباح اليوم .