"الشعبية": الرد الإيراني ممارسة لحق مشروع وردع للإرهاب الإسرائيلي المنفلت

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صباح السبت، أن الرد الإيراني على جرائم الكيان الإسرائيلي ممارسة لحق مشروع وضرورة لمواجهة العدوان وردع المعتدين ومن يدعمهم.

وأشادت الجبهة، في تصريح وصل "الرسالة نت"، بالصمود والتماسك الذي أظهره الشعب الإيراني وقواته المسلحة، وصلابة إرادة قيادة البلاد التي اتخذت قراراتها الشجاعة بمواجهة العدوان، والرّد على هذه الجرائم الإرهابية الصهيونية، وتصدت لمنطق الغطرسة والابتزاز والإرهاب.

وأدانت الصّمت الدولي الذي وصل حد التواطؤ مع الكيان في عدوانه، رغم وضوح السّلوك والنّوايا العدوانية والإرهابية التي أظهرها في هجومه على المنشآت والمدن الإيرانية.

ودعت الجبهة شعوب ودول المنطقة للتضامن في مواجهة هذا التغول والعدوان الإسرائيلي، وتعزيز التضامن العالمي شعبيًا ورسميًا مع شعوب المنطقة المعرضة لهذا الانفلات العدواني من المنظومة الاستعمارية.

وختمت الجبهة الشعبية بأن حرب الإبادة الإسرائيلية ما زالت مستمرة في قطاع غزة، الذي صعد الاحتلال جرائمه بحق سكانه، وقام بقطع الاتصالات عنه لتغييبه عن المشهد وكتم صوته ومنع نقل حقيقة الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء فيه.