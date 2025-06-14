الرشق: الرد الايراني يُثبت أن لا غطرسة دون رد ومن يعتدي سيدفع الثمن

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن الرد الايراني القوي على اعتداء الاحتلال الاسرائيلي، يُثبت أن لا غطرسة دون رد، ويحمل رسالة أن من يعتدي سيدفع الثمن.

وأشار الرشق في تصريح صحفي أن الصواريخ الدقيقة والمسيرات الإيرانية نجحت في بلوغ أهدافها داخل عمق الكيان، رغم كل الضجيج الإسرائيلي عن "القبة الحديدية "و"حيتس" و"مقلاع داوود".

تابع الرشق أن فشل المنظومات الدفاعية في اعتراض الضربة يؤكد أن الاحتلال يكتوي اليوم بنارٍ طالما أشعلها في شعوب المنطقة.

وخلفت الهجمات الإيرانية في أحدث حصيلة مقتل 3 إسرائيليين سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب، فيما قُتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.