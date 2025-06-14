لجان المقاومة في فلسطين تدين العدوان الصهيوني على إيران وتعلن تضامنها الكامل

أدانت لجان المقاومة في فلسطين بشدة العدوان الصهيوني "الهمجي والبربري" الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران، وأدى إلى استشهاد عدد من القيادات العسكرية والأمنية والعلماء والمدنيين، معتبرةً أن هذا العدوان يُعد امتدادًا واضحًا لما وصفته بـ"الحرب الصهيوأمريكية" ضد الأمة ومقدراتها.

ونعت اللجان الشهداء الإيرانيين، وفي مقدمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس هيئة الأركان، مؤكدة أن "دماءهم الزكية ستكون لعنة وجودية تطارد الكيان الصهيوني بأسره".

وأكدت لجان المقاومة ثقتها بقدرة الشعب الإيراني وقيادته وقواته المسلحة على الرد بقوة وردع العدوان، مشيرة إلى أن الصفعات القادمة من إيران ستجعل العدو الصهيوني يندم على جريمته.

وأعلنت اللجان تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوأمريكي"، داعية شعوب الأمة وقواها كافة إلى التوحد ورص الصفوف في مواجهة "التوحش الصهيوني الذي يستهدف الجميع دون استثناء".