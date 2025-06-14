كتائب المجاهدين تعلن تضامنها مع إيران وتندد بالعدوان الصهيوني

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين، "أبو بلال"، عن تضامن الكتائب الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أعقاب العدوان الصهيوني الذي وصفه بـ"الغاشم والجبان"، والذي تقوده قوى الاستكبار والطغيان العالمي ضد إيران.

ونعت الكتائب في بيانها القادة والعلماء الذين ارتقوا جراء الهجوم، مؤكدة أن إيران تدفع ضريبة موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ومقاومتها، ووقوفها المبدئي في مواجهة الهيمنة الأمريكية والاستكبار في المنطقة والعالم.

وأكد أبو بلال أن الكيان الصهيوني وحلفاءه لن ينجحوا في كسر إرادة المقاومة في الأمة، وأن "حماقات العدو لن تجلب له سوى المزيد من الخسائر، وستعجّل بزواله عن أرضنا المحتلة بإذن الله".

ودعت كتائب المجاهدين جماهير الأمة وقواها الحية إلى التلاحم والوحدة في مواجهة العدوان الصهيوني، مشددة على أن الصراع مع الكيان الغاصب هو صراع حتمي، وأن وحدة الأمة وتحررها من الهيمنة الغربية لن تتحقق إلا عبر مقاومة هذا الكيان الفاسد.