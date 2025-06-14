8 شهداء و125 مصاب بمجزرة جديدة بحق المجوعين وسط قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مجزرة جديدة بحق المجوّعين في قطاع غزة، عقب استهداف مواطنين مدنيين خلال تجمعهم لاستلام المساعدات الإنسانية، وسط قطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 125 آخرين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لتجمعات من المدنيين قرب نقطة توزيع مساعدات في محيط ما يُعرف بـ"حاجز نتساريم" وسط قطاع غزة.

وكانت إحصائية فلسطينية رسمية، صادرة عن "الإعلامي الحكومي" في غزة، قد بيّنت استشهاد أكثر من 194 مدنيًا وإصابة ما لا يقل عن 1500 آخرين، قرب "مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية الأمريكية".

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 616 على التوالي، حربها الشعواء والعدوان العسكري، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب موصوفة، بحق المدنيين والنازحين في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر.