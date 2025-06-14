الصليب الأحمر يحذر من اشتعال أزمة إقليمية واسعة

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ القلق تجاه الأعمال العدائية التي اندلعت أخيرا، في الشرق الأوسط.

وقالت في بيان، اليوم السبت، إن أي تصعيد إضافي في منطقة مثقلة أصلا بالنزاعات يهدد بإشعال أزمة إقليمية أوسع نطاقا بما يحمله ذلك من عواقب مدمرة على المجتمعات كافة.

وتابعت أن أي تصعيد من شأنه أيضا أن يفاقم حالات الطوارئ الإنسانية القائمة ويؤدي إلى نزوح المزيد من الناس داخل بلدانهم وخارجها، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي.

وأوضحت، أن المدنيين في الشرق الأوسط تحملوا وطأة أزمات متكررة على مدار عقود وهم في أمس الحاجة إلى فترة من الراحة لالتقاط الأنفاس بعيدا عن دوامة العنف المسلح.

ودعت جميع الأطراف المعنية الى إيلاء الأولوية لخفض التصعيد والحفاظ على الحياة البشرية والكرامة الإنسانية والتمسك بالقانون الدولي الإنساني واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية ويلات النزاع.

وأضافت، نحن ملتزمون بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذين بادروا بتفعيل فرق التأهب والاستجابة للطوارئ في الميدان ويواصلون الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران عبر اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين وقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ في مناطق مختلفة ، قبل أن ترد طهران منذ مساء الجمع على الهجوم الإسرائيلي بهجوم صاروخي واسع.