حماس: عدوان الاحتلال وتشديد حصاره على الضفة لن ينال من ثبات وصمود شعبنا

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد الحكيم حنيني، أن عدوان الاحتلال وتشديد حصاره على الضفة الغربية لن ينال من ثبات وصمود شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة.

وقال القيادي حنيني، في تصريح ثحفي وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، إن الاحتلال يمر بحالة ارتباك إقليمي غير مسبوقة خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقاها من إيران، وهذه فرصة لتكثيف الضغط عليه من الداخل.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة الغربية إلى النفير في وجه الاحتلال وتصعيد المواجهة ضد مستوطنيه في كافة نقاط التماس.

كما أشاد حنيني، بعزم شعبنا وإصراره على إفشال مخطط الضم والتهجير وبروح الشباب الثائر في مواجهة آلة القتل والتنكيل الصهيونية.