90 شهيدًا في غزة خلال 48 ساعة جراء العدوان (إسرائيلي) المستمر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 90 شهيدًا و605 إصابات خلال الـ48 ساعة الماضية، بينما لا تزال فرق الإسعاف تواجه صعوبات في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب استمرار العدوان.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 55,297 شهيدًا، إضافة إلى 128,426 إصابة. كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، 5,014 شهيدًا و16,385 إصابة.

وفيما يتعلق باستهداف المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، أعلنت الوزارة وصول 29 شهيدًا وأكثر من 380 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشهداء في هذه المناطق إلى 274 شهيدًا وأكثر من 2,532 إصابة.

تأتي هذه الإحصائيات وسط تصاعد العدوان وغياب أي تحرك دولي لإنهاء معاناة سكان القطاع المحاصر.