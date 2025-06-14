حماس: الاحتلال يحوّل المساعدات إلى مصائد موت جماعي في غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا استنكرت فيه المجزرة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم، حيث أطلق النار على أكثر من خمسة عشر مواطنًا فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية قرب إحدى نقاط السيطرة في وسط قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن هذه الجريمة تكشف الوجه الإجرامي للاحتلال، الذي يستخدم الجوع كسلاح حرب ويحيل مواقع توزيع الإغاثة إلى مصائد للموت الجماعي بحق المدنيين الأبرياء.

واتهمت حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، باستغلال المساعدات الإنسانية أداةً للقتل والإذلال، ووصفت هذه الأفعال بأنها جريمة وحشية وانتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وحذرت الحركة من خطورة الصمت الدولي إزاء ما وصفته بالإبادة الجماعية المستمرة، داعيةً المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل لوقف هذه المجازر وكسر الحصار المفروض على غزة، وفرض إدخال المساعدات عبر قنوات الأمم المتحدة ووكالاتها المعتمدة.