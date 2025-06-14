شركة الاتصالات: استعادة الإنترنت والاتصالات تدريجيًا في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم، عن بدء استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية بشكل تدريجي في محافظتي غزة وشمال غزة، بعد نجاح الطواقم الفنية في إصلاح بعض المقاطع المتضررة من الشبكة.

وأوضحت الشركة أن عودة الخدمات جاءت رغم صعوبة الظروف الأمنية واللوجستية التي تواجهها الفرق الفنية أثناء العمل. وأكدت استمرارها في بذل أقصى الجهود، ضمن الإمكانيات المتاحة، لإعادة الخدمات إلى مناطق وسط وجنوب القطاع في أسرع وقت ممكن.

وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها الوضع الأمني المعقد في قطاع غزة.