مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية، استأنفت خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة عودتها بشكل تدريجي لمناطق شمال ووسط القطاع، مساء السبت، بعد انقطاع دام قرابة خمسة أيام جراء القصف الإسرائيلي.

ضحايا العدوان المستمر:

72 شهيداً ارتقوا منذ فجر السبت إثر الغارات المكثفة على مختلف مناطق القطاع.

إصابات عديدة سجلت، فجر الأحد، جراء قصف الاحتلال لمواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات شرقي دير البلح وشمال غربي مدينة غزة.

عمليات قصف ودمار:

قصف مدفعي استهدف جنوب شرقي دير البلح ومناطق متفرقة شرقي مدينة غزة.

زوارق الاحتلال أطلقت نيرانها على شبان غرب مدينة غزة أثناء انتظارهم المساعدات.

جيش الاحتلال دمر عدداً من المنازل شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

مستشفيات تحت الضغط:

مستشفى العودة بالنصيرات استقبل جثامين 3 شهداء انتُشلوا مساء السبت من منطقة جسر وادي غزة بعد استهداف الاحتلال لتجمعات قرب نقطة توزيع المساعدات الأميركية بمحيط نتساريم.

غارات وقصف مدفعي جديد:

قصف عنيف استهدف محيط قصر السلطان بمخيم المغازي وسط القطاع.

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف دوار الـ17 غرب دير البلح.

تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد المطالب الدولية بإنهاء الحصار ووقف الانتهاكات الإنسانية بحق سكان القطاع.