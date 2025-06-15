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^200 مثال: غزة العزة

"القسام" تعلن قنص سائق جرافة عسكرية شرق غزة

الرسالة نت - وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن قنص سائق جرافة عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة قبل أسبوع.

وقالت "كتائب القسام" في تصريح مقتضب تابعته "الرسالة نت"، إن مجاهدي القسام أكدوا قنص سائق جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة في 8 يونيو/ حزيران الجاري.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مقتل رقيب أول (احتياط) نوعام شيمش من القدس، وهو قائد فصيلة في كتيبة شمشون (92)، لواء كفير، حيث قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.

بينما قُتل يوم أمس جنديًا قتل وأصيب آخر بجروح حرجة جدًا في حدث أمني بغزة.

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القسام قنص جرافة اسرائيلية

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