"منتدى الإعلاميين" يدين حجب الانترنت عن قطاع غزة

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، تعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع خدمات الإنترنت عن قطاع غزة لعدة أيام، وهو ما يمثل جريمة منظمة تهدف إلى التعمية الإعلامية والتغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين العزّل.

واعتبر المنتدى، في بيان له اليوم الأحد، وصل "الرسالة نت" نسخة منه، أن هذا الحجب المتعمد والمتكرر للمعلومات، والذي ترافقه محاولات إرباك وتعطيل عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى المعلومات.

وبين المنتدى، أن قطع الإنترنت المتكرر أدى إلى إرباك كبير في عمل الصحفيين، وعرقلة جهود التوثيق والنقل الإعلامي، ومنع وسائل الإعلام من أداء دورها الإنساني والمهني في نقل الحقيقة وكشف بشاعة الجرائم التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن هذه الممارسات لا تهدف سوى إلى مزيد من التغطية على المجازر، وتمنح الاحتلال فرصة أكبر لارتكاب انتهاكات بعيدة عن أعين العالم وعدسات الكاميرات.

وشدد المنتدى على أن محاولات إسكات الحقيقة لن تنجح، وأن صوت الصحفيين سيبقى عاليًا رغم الحصار والعدوان، وسنواصل أداء واجبنا المهني والوطني بكل مسؤولية وشجاعة.

وحجب الاحتلال الإسرائيلي الانترنت عن قطاع غزة لمدة تزيد عن 5 أيام، بهدف منع نقل تفاصيل حرب الإبادة الجماعية في غزة.