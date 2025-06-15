بلدية غزة: 80% من آلياتنا مدمر ونحن عاجزون عن تقديم الخدمات

قالت بلدية مدينة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 134 آلية، وهو ما يعادل نحو 85% من إجمالي عدد آليات البلدية، بالإضافة إلى عدم توفر الوقود والزيوت بشكل دائم لتشغيل الآليات والمرافق الخدمية.

وأكدت البلدية، في بيان لها اليوم الأحد، وصل "الرسالة نت" نسخة منه، أن الآليات والوقود ومصادر الطاقة تمثل الشريان الحيوي لعمل بلدية غزة، إذ تُعتبر عناصر أساسية لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، وجمع النفايات، وفتح الطرق، وتشغيل المرافق الحيوية مثل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

وبينت أن النقص الحاد في الآليات، وعدم توفّر الوقود وقطع الغيار اللازمة لصيانة الآليات، يشكّل مشكلة كبيرة تواجه البلدية وتحدّ من قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمدينة.

وناشدت بلدية غزة كافة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة للعام 2025، لتمكينها من التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي تعصف بالمدينة.

وأوضحت البلدية غزة في بيانٍ سابق، أن العدوان أدّى إلى تكدّس نحو 260 ألف طن من النفايات في الشوارع، واقتلاع 63 ألف شجرة، وتدمير 8 حدائق عامة، ما حوّل المدينة إلى بيئة خانقة ومحرومة من أبسط معايير الحياة الصحية.

وبحسب البيان، تعرّضت ممتلكات البلدية لدمار واسع، شمل 134 آلية خدمية، و22 مبنى بلدية، و8 أسواق رئيسية، و5 مراكز ثقافية، ولم تسلم المعالم التاريخية من القصف، حيث دمّر الاحتلال 165 مبنى أثريًا، بالإضافة إلى مراكز الحاسوب، ووحدة التحكم، والأرشيف، ونظم المعلومات الجغرافية.

وعلى مستوى البنية التحتية، كشفت البلدية أن الحرب دمّرت أكثر من 810 كيلومترات من الطرقات، و175 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، و115 ألف متر من شبكات المياه، إلى جانب تدمير 63 بئر مياه، و8 محطات ضخ رئيسية، ما أدّى إلى تعطّل شامل في خدمات المياه والصرف الصحي.

وتبلغ كمية النفايات الصلبة في قطاع غزة كاملاً أكثر من نصف مليون طن، بينما مدينة غزة وحدها يتراكم فيها أكثر من 175 ألف طن من النفايات، في حين تُقدَّر كمية نفايات الردم والهدم جراء القصف الإسرائيلي بـ 50 مليون في القطاع.