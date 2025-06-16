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القسام: تفجير منزل يتحصن به جنود الاحتلال شرق خانيونس ومقتل وإصابة عدد منهم

القسام: تفجير منزل يتحصن به جنود الاحتلال شرق خانيونس ومقتل وإصابة عدد منهم
القسام: تفجير منزل يتحصن به جنود الاحتلال شرق خانيونس ومقتل وإصابة عدد منهم

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير منزل كان يتحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة، الواقعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيانها أن العملية نُفذت باستخدام عبوات شديدة الانفجار جرى تجهيزها مسبقًا، مما أسفر عن وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في إطار تصديها للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني غير مسبوق.

 

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