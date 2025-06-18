حماس: التهديدات الأمريكية ضد إيران تدفع بالمنطقة للانفجار

\اعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن إدانتها الشديدة للتهديدات الأمريكية، ورفضها المطلق لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، بما بعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا للأمن والسلم في الإقليم والعالم.

وأكدت حماس في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" إنّ التصريحات الإسرائيلية التي تزعم أن "لا مدن آمنة من إسرائيل في الشرق الأوسط" تعبر عن عقلية استعمارية متغطرسة، وتكشف نوايا عدوانية تهدّد استقرار المنطقة وشعوبها.

وحذرت حماس من خطورة التورّط الأمريكي المباشر في أيّ عدوان عسكري على إيران، محملة واشنطن والكيان الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة

وأكدت حماس وقوفها إلى جانب إيران وشعبها، ودعم حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها الوطنية.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد ومسؤول في مواجهة العربدة الإسرائيلية، ورفض العدوان على إيران، والحيلولة دون استمراره، حمايةً لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.