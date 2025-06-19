رشقات صاروخية إيرانية جديدة تستهدف تل أبيب والجليل

في تصعيد خطير للتوتر الإقليمي، أطلقت إيران رشقة صاروخية وصفت بأنها الأكبر خلال الـ48 ساعة الماضية، مستهدفة مواقع مختلفة داخل فلسطين المحتلة. ووفق إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فإن الهجوم شمل إطلاق ما بين 20 إلى 30 صاروخًا، ما أدى إلى سقوط بعضها بشكل مباشر في عدة مناطق.

وأكدت مصادر "إسرائيلية" وقوع إصابات وأضرار مادية، حيث شهد مستشفى سوروكا في بئر السبع انهيار مبنى بالكامل نتيجة القصف. كما سجلت القناة 12 "الإسرائيلية" بلاغات أولية عن إصابات مباشرة وأصوات انفجارات ضخمة في تل أبيب الكبرى.

دوت صفارات الإنذار في مستوطنات عدة بالجليل شمالي فلسطين المحتلة، وسط تحذيرات من تسلل مسيرات. وذكرت طواقم الإسعاف أنها تلقت نداءات استغاثة من مواقع متفرقة تعرضت لقصف مباشر، بما في ذلك جنوب فلسطين المحتلة.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر مستمر وتزايد التهديدات المتبادلة بين الأطراف الإقليمية، وسط دعوات دولية لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاقها نحو مواجهة شاملة.