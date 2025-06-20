22 شهيدَا من منتظري المساعدات وسط قطاع غزة

استشهد صباح اليوم الجمعة 22 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، خلال انتظارهم تسلّم المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 22 فلسطينيًا جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على مئات المواطنين أثناء انتظارهم استلام المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات.

ومنذ 27 مايو/ أيار المنصرم، يتعرّض الفلسطينيون لإطلاق نار في نقاط توزيع مساعدات غذائية ضمن مشروع أميركي إسرائيلي، أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات ووسيلة لإذلال السكان وتهجيرهم من مناطقهم.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد قال إن "مؤسسة غزة الإنسانية"، شريك مباشر في آلة القتل والتجويع الإسرائيلية، مطالبًا بمحاسبتها ومحاسبة الأفراد المسؤولين فيها.