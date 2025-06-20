أبو زهري: جاهزون للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة

أعرب القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، الخميس، عن جاهزية حركته للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، دفعة واحدة، كما عبر عن الوقوف إلى جانب إيران في مواجهة العدوان.

وقال أبو زهري، في حديث لقناة المسيرة اليمنية، إن حماس مستعدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، دفعة واحدة، إذا توفرت ضمانة دولية لوقف حرب الإبادة.

وفي السياق، أكد أن مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة هي مصائد للموت، حيث يرتقي العشرات من الشهداء في كل مرة عند مراكز توزيع المساعدات، في مجازر يرتكبها الاحتلال بغطاء أمريكي.

ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بشكل يومي في مناطق القطاع، ويستهدف المجوعين في مراكز المساعدات، في ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم توفر الإمكانات اللازم لمعالجة الجرحى، ما يرفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل.

ووفق المعطيات الطبية المتوفرة، فإن إجمالي شهداء "لقمة العيش"؛ ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات، ارتفع إلى قرابة الـ 400 شهيد وأكثر من 3000 مصاب، منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وفي سياق التصعيد بين "إسرائيل" وإيران، اعتبر أبو زهري أن العدوان الإسرائيلي على إيران هو عدوان على كل الأمة، وأنه يجب ان يكون جميع أحرار العالم في مواجهته.

وأضاف "⁠نحن إلى جانب إيران في مواجهة العدوان الصهيوني، ونحذر أمريكا من الانخراط في المعركة لأنها ستكون في مواجهة الأمة جميعًا".

ويتواصل لليوم الـ 7 تواليًا، العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، تزامنًا مع عمليات قصف مستمرة للمنشآت الإيرانية، في وقتٍ أطلقت إيران، دفعة جديدة وكبيرة من الصواريخ والمسيرات باتجاه "إسرائيل".