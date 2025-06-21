أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

تواصل "إسرائيل"، لليوم الـ 624، شن حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب ضد المدنيين في قطاع غزة، واستهداف طالبي المساعدات من المجوّعين قرب مراكز "المساعدات" الإسرائيلية الأمريكية، بالتوازي مع حصار مطبق واستخدام التجويع كأحد أسلحة الحرب الشاملة على القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، عددا من المجازر المروعة في عدة مناطق في قطاع غزة، بينهم العشرات من طالبي المساعدات.

ووثقت مصادر طبية في قطاع غزة ارتقاء 84 شهيدًا يوم أمس، بينهم 25 مواطنًا استُشهدوا أثناء انتظارهم تسلّم المساعدات وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 55 ألفاً و706 شهيدا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفقا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخميس.

وفي شمال القطاع، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية منذ 16 مايو الماضي.

ولليوم الـ37 على التوالي، يُجبر الاحتلال أكثر من 300 ألف مواطن على ترك منازلهم والنزوح نحو غربي مدينة غزة.

كما يفرض الاحتلال سيطرته بالقوة النارية على جميع مناطق شمالي القطاع بما يشمل: بلدة بيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، ومخيم جباليا، وبير النعجة، ومنطقة التوام، والمناطق الغربية منها، إضافة إلى المناطق الشرقية لبلدة جباليا ومعظم أحيائها.

وتتركز عمليات الاحتلال في الأيام الأخيرة بالمناطق الشرقية لبلدة جباليا حيث يواصل نسف منازل المواطنين وشنّ غارات جوية مكثفة على وسط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وأخرج جيش الاحتلال المستشفيات الثلاثة العاملة في شمالي القطاع عن الخدمة، وهي الأندونيسي والعودة وكمال عدوان، وأجبر طواقمها الطبية على إخلائها قسرًا.

وشهدت المناطق الشمالية الشرقية لمخيّم جباليا وحي تل الزعتر دمارًا واسعًا، بفعل تجريف الاحتلال لمنازل المواطنين وتدمير ما تبقى منها.

كما طالت عمليات التدمير المناطق الشمالية لبلدة بيت لاهيا التي تعرّضت لعمليات نسف مكثفة خلال الأيام الأولى من العدوان.

ويعيش نازحو شمالي قطاع غزة ظروفًا إنسانية قاسية داخل مخيّمات النزوح التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

آخر التطورات الميدانية

أصيب عدد من منتظري المساعدات الإنسانية، برصاص جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية على حيي الشجاعية والتفاح، وعلى مدينة جباليا شمالي القطاع.

واستهدف قصف مدفعي منطقة "بطن السمين" وسط مدينة خانيونس.

كما استهدف قصف مدفعي محيط محطة الشوا في أطراف حي الشجاعية شرق غزة

وأصيب مواطنان، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف خيام إيواء النازحين قرب منطقة أصداء شمال غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل كثيف باتجاه منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية للمدينة.

ومساء أمس الجمعة، أقدمت قوات الاحتلال على نسف عدد من منازل المواطنين شرقي جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بينما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها اتجاه مراكب الصيادين في بحر مدينة خانيونس.

وأطلقت النيرات بشكل كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرقي غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مساء اليوم الجمعة 7 مواطنين؛ جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب دوار درابية غرب مفترق العيون في حي النصر بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول طفلة شهيدة وعدد من المصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين غربي مدينة خانيونس.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 4 شهداء جراء استهداف مجموعة من المواطنين قرب مفترق العيون غرب مدينة غزة وسط القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب محمود جبر الكتناني ارتقى شهيدا، وأصيب شقيقه إصابة حرجة جراء استهدافهما بقنبلة من طائرة "كواد كابتر" أمام منزلهما في شارع يافا شمالي مدينة غزة.